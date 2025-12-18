Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області має забезпечувати мінімальні потреби.

У Дніпропетровській області стартувала програма надання гуманітарної допомоги для ВПО та пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Ініціатива розрахована на внутрішньо переміщених осіб та мешканців, які потребують додаткової підтримки під час зимового періоду. У рамках програми надаються ресурси для комфортного та безпечного проживання.

За даними Карітас Донецьк у Дніпрі, допомога охоплює людей у складних життєвих обставинах через війну. Головними отримувачами виступають ВПО, місцеві жителі та мешканці тимчасових пунктів розміщення, котрі не можуть самостійно підготуватися до холодів або отримати державну підтримку.

Особлива увага приділяється літнім людям, особам з інвалідністю, пацієнтам із хронічними або тяжкими захворюваннями, жінкам із груп ризику, сім’ям із дітьми до трьох років та багатодітним родинам із трьома і більше дітьми.

У межах проєкту надають різні форми допомоги: паливні брикети для опалення та гранти на оплату комунальних послуг. Дія ініціативи поширюється на Синельниківський та Нікопольський райони.

Зокрема, у Синельниківському районі мешканці Слов’янської громади отримають паливні брикети, а у Нікопольському районі села Зоря та Приміське забезпечать грантами на оплату комунальних послуг. Села Покровське та Марганецька громада отримають брикети для опалення домівок.

Мета програми — створити умови для безпечного проживання та підтримки найбільш вразливих груп населення, щоб гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області забезпечувала мінімальні потреби та стабільність життя у зимовий період.

