Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области должна обеспечивать минимальные потребности.

В Днепропетровской области стартовала программа предоставления гуманитарной помощи для ВПЛ и пенсионеров, сообщает Politeka.

Инициатива рассчитана на внутренне перемещенных лиц и жителей, нуждающихся в дополнительной поддержке во время зимнего периода. В рамках программы предоставляются ресурсы для комфортного и безопасного проживания.

По данным Каритас Донецк в Днепре, помощь охватывает людей в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны. Главными получателями являются ВПЛ, местные жители и жители временных пунктов размещения, которые не могут самостоятельно подготовиться к холодам или получить государственную поддержку.

Особое внимание уделяется пожилым людям, лицам с инвалидностью, пациентам с хроническими или тяжелыми заболеваниями, женщинам из групп риска, семьям с детьми младше трех лет и многодетным семьям с тремя и более детьми.

В рамках проекта предоставляются разные формы помощи: топливные брикеты для отопления и гранты на оплату коммунальных услуг. Действие инициативы распространяется на Синельниковский и Никопольский районы.

В частности, в Синельниковском районе жители Славянского общества получат топливные брикеты, а в Никопольском районе села Зоря и Пригородное обеспечат грантами на оплату коммунальных услуг. Села Покровское и Марганецкая община получат брикеты для отопления домов.

Цель программы – создать условия для безопасного проживания и поддержки наиболее уязвимых групп населения, чтобы гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области обеспечивала минимальные потребности и стабильность жизни в зимний период.

