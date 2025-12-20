Безкоштовні набори продуктів для ВПО у Дніпропетровській області сформовані з урахуванням потреб людей.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області надаються не всім переселенцям, тому варто ознайомитись з умовами отримання, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду "Аваліст".

У зв’язку з постійними повітряними тривогами та складними умовами життя, особливо в прифронтових регіонах, питання продовольчої безпеки для населення залишається вкрай актуальним. Людям важливо мати запас продуктів, які можна швидко взяти із собою під час спуску в укриття або використати у разі тривалих відключень електроенергії чи інших надзвичайних ситуацій.

Саме з цією метою у Павлоградському районі триває видача індивідуальних продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб.

Безкоштовні набори продуктів для ВПО у Дніпропетровській області сформовані з урахуванням потреб людей, які змушені перебувати в укриттях або обмежені в можливості повноцінного приготування їжі.

Усі продукти мають тривалий термін зберігання, не потребують спеціальних умов та можуть забезпечити базові харчові потреби в екстрених ситуаціях, коли доступ до магазинів чи кухонного обладнання є ускладненим.

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на території Павлоградського району. Перевага при відборі учасників надається тим ВПО, які перемістилися з серпня 2025 року та потребують першочергової підтримки.

Для отримання продуктових наборів необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію. Для цього слід заповнити коротку електронну анкету за посиланням.

Під час подання заявки заявники повинні мати довідку ВПО 2025 року з актуальним місцем проживання у Павлоградському районі, паспорт або ID-картку з витягом про місце реєстрації, а також ідентифікаційний номер платника податків.

Організатори наголошують, що заповнення анкети саме по собі не є гарантією отримання допомоги. Після перевірки поданих даних та відповідності встановленим критеріям із відібраними заявниками зв’яжеться спеціаліст, який надасть додаткову інформацію щодо подальших кроків і порядку отримання продуктового набору.

