Бесплатные наборы продуктов для ВПЛ в Днепропетровской области сформированы с учетом потребностей людей.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляются не всем переселенцам, поэтому следует ознакомиться с условиями получения, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Авалист".

В связи с постоянными воздушными тревогами и сложными условиями жизни, особенно в регионах прифронтовых, вопрос продовольственной безопасности для населения остается крайне актуальным. Людям важно иметь запас продуктов, которые можно быстро взять с собой при спуске в укрытие или использовать при длительных отключениях электроэнергии или других чрезвычайных ситуаций.

Именно с этой целью в Павлоградском районе идет выдача индивидуальных продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области сформированы с учетом потребностей людей, вынужденных находиться в укрытиях или ограничены в возможности полноценного приготовления пищи.

Все продукты имеют длительный срок хранения, не требуют специальных условий и могут обеспечить базовые пищевые потребности в экстренных ситуациях, когда доступ к магазинам или кухонному оборудованию затруднен.

Помощь оказывается внутриперемещенным лицам, которые фактически проживают на территории Павлоградского района. Преимущество при отборе участников отдается тем ВПЛ, которые переместились с августа 2025 года и нуждаются в первоочередной поддержке.

Для получения продуктовых наборов необходимо пройти предварительную регистрацию. Для этого следует заполнить краткую электронную анкету по ссылке .

При подаче заявки заявители должны иметь справку ВПЛ 2025 года с актуальным местожительством в Павлоградском районе, паспорт или ID-карту с выпиской о месте регистрации, а также идентификационный номер налогоплательщика.

Организаторы отмечают, что заполнение анкеты само по себе не является гарантией получения помощи. После проверки данных и соответствия установленным критериям с отобранными заявителями свяжется специалист, который предоставит дополнительную информацию о дальнейших шагах и порядке получения продуктового набора.

