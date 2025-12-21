Подготовительные меры гарантируют, что использование новой системы оплаты проезда в Днепре будет удобным и беспроблемным.

Новая система оплаты проезда в Днепре внедряет электронные способы расчета за билеты, сообщают в горсовете, сообщает Politeka.

Информация обнародована на официальной странице ednipro в Инстаграмме.

Теперь пассажиры могут использовать приложение "єДніпро" для быстрого и бесконтактного приобретения проезда.

Местные жители получили возможность платить поездки через QR-коды, покупать абонементы и использовать Apple Pay или Google Pay.

Инновация призвана сократить очереди при входе в транспорт и упростить покупку билетов. Чтобы система работала без перебоев, пользователям советуют обновить приложение к актуальной версии и повторно авторизироваться по телефону.

По словам разработчиков, задержки возникают из-за отсутствия обновлений или пропуска повторной авторизации. После выполнения этих шагов оплата производится быстро и безопасно.

В "'єДніпро" предлагают два способа проведения платежей. Первый — через QR-код на главной странице приложения: пользователь активирует QR-scanner, отсканировав код в транспорте, и выбирает Apple Pay или Google Pay.

Второй вариант – через сервис «Транспорт». Там можно сканировать QR-код или выбрать «Мой проездной» для покупки абонемента. Оба метода обеспечивают безопасность персональных данных, скорость операций и возможность просматривать историю поездок.

Сервис совместим с актуальными версиями iOS и Android на современных устройствах. Жителям советуют ознакомиться с функционалом приложения, проверить интернет-соединение и подготовить платежные средства. Такие подготовительные мероприятия гарантируют, что использование новой системы оплаты проезда в Днепре будет удобным и беспроблемным.

