Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области начала предоставляться в рамках новой программы поддержки на зимний период, которую реализуют благотворительные организации совместно с местными общинами, сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на внутренне перемещенных лиц и жителей региона, которые из-за войны войны оказались в сложных жизненных условиях и нуждаются в дополнительных ресурсах во время холодов.

По информации Каритас Донецк в Днепре, помощь направляют проживающим в местах временного размещения или не имеющим возможности самостоятельно подготовить жилье к отопительному сезону. Отдельное внимание сосредоточено на переселенцах, лишившихся стабильных источников дохода.

Поддержку получают пожилые люди, лица с инвалидностью, граждане с тяжелыми или хроническими заболеваниями, женщины из групп риска, семьи с маленькими детьми, а также многодетные семьи.

Программа предусматривает несколько форматов помощи. Среди них – предоставление топливных брикетов для обогрева домов и финансовые гранты для частичного покрытия расходов на коммунальные услуги.

Действие проекта охватывает Синельниковский и Никопольский районы. В Славянском обществе Синельниковского района жителям передадут брикеты для отопления жилья. В селах Заря и Пригородное Никопольского района предусмотрены грантовые выплаты для оплаты коммунальных счетов.

Кроме того, топливные ресурсы получат жители села Покровское и Марганецкой общины. Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области призвана снизить риски для наиболее уязвимых категорий и обеспечить базовые условия проживания зимой.

Организаторы отмечают, что программа будет продолжаться в течение всего холодного сезона, а поддержка будет оказываться поэтапно в зависимости от потребностей общин.

