Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та інших регіонах України спостерігається на популярний товар, який часто купують українці, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Вітчизняні агровиробники наразі не спроможні забезпечити безперебійні поставки картоплі протягом усього року, у зв’язку з чим країна й надалі залишається залежною від імпорту цього продукту.

Ключовою причиною такої ситуації експерти називають гострий дефіцит сучасних картоплесховищ, а також практичну відсутність розвиненої системи переробки сировини.

За наявними оцінками, в країні функціонує лише близько 300–350 тисяч тонн сховищ, які до того ж здебільшого не відповідають сучасним технологічним вимогам. У результаті значна частина врожаю щороку втрачається: до 4 мільйонів т картоплі, за словами фахівців, псується або використовується як корм для тварин.

Важливу роль у стабілізації виробництва картоплі мають відігравати інвестиції у сучасні сховища та впровадження ефективних систем зрошення. Без розвитку цих напрямів, а також за умов коливань урожайності через погодні чинники, країна змушена й надалі імпортувати картоплю з Польщі, країн Балтії, Німеччини та Франції, щоб уникнути дефіцит продуктів у Дніпропетровській області.

Окремою проблемою залишається слабко розвинена переробна галузь. Для порівняння, у Бельгії вирощують близько 6,5 мільйона тонн картоплі, з яких 5,7 мільйона т спрямовують на переробку. В Україні ж за річного виробництва на рівні 8–9 мільйонів тонн переробляється лише близько 300 тисяч: до 100 тисяч використовують для виготовлення чипсів і близько 200 тисяч — для виробництва крохмалю.

Джерело: agroreview.com.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.