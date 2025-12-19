Дефицит продуктов в Днепропетровской области и других регионах Украины наблюдается популярным товаром, который часто покупают украинцы, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Отечественные агропроизводители пока не способны обеспечить бесперебойные поставки картофеля в течение всего года, в связи с чем страна продолжает оставаться зависимой от импорта этого продукта.

Ключевой причиной такой ситуации эксперты называют острый дефицит современных картофелехранилищ, а также практическое отсутствие развитой системы переработки сырья.

По имеющимся оценкам, в стране функционирует лишь около 300–350 тысяч тонн хранилищ, которые в основном не отвечают современным технологическим требованиям. В результате значительная часть урожая ежегодно теряется: до 4 миллионов тонн картофеля, по словам специалистов, портится или используется как корм для животных.

Важную роль в стабилизации производства картофеля должны играть инвестиции в современные хранилища и внедрение эффективных систем орошения. Без развития этих направлений, а также при колебаниях урожайности из-за погодных факторов, страна вынуждена и дальше импортировать картофель из Польши, стран Балтии, Германии и Франции во избежание дефицита продуктов в Днепропетровской области.

Отдельной проблемой остается слабо развитая перерабатывающая отрасль. Для сравнения, в Бельгии выращивают около 6,5 миллионов тонн картофеля, из которых 5,7 миллионов тонн направляют на переработку. В Украине же при годовом производстве на уровне 8–9 миллионов тонн перерабатывается всего около 300 тысяч: до 100 тысяч используются для изготовления чипсов и около 200 тысяч — для производства крахмала.

Источник: agroreview.com.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: часть украинцев может получить выплату на отопление.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.