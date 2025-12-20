Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області пояснюють економічними потребами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стосуватиметься жителів міста Павлоград, передає Politeka.

З 2026 року планують змінити розцінки на вивезення твердих побутових відходів, повідомляє міська рада Павлограду.

Два підприємства, що обслуговують місто — ТОВ «ДАЯР» та ТОВ «Еко-Комунтранс» — офіційно подали пропозиції щодо підвищення тарифів. Відповідні документи опубліковані на сайті міськради.

ТОВ «Еко-Комунтранс» пропонує такі нові ставки:

для мешканців багатоповерхівок — 62,40 гривні з людини на місяць (було 49,80);

для установ, підприємств і організацій — 1 756,68 грн за тонну;

для великогабаритних відходів — 2 413,33 на місяць.

Компанія пояснює підвищення зростанням витрат на товари та послуги, необхідністю оновлення 110 контейнерів і забезпечення конкурентних зарплат працівникам.

ТОВ «ДАЯР» пропонує ціну 59,70 гривень з особи на місяць замість 45,75 грн. Підприємство аргументує зміну необхідністю підвищення заробітних плат, оновлення сміттєвозів та розширення штату, включно зі створенням посади юриста.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області пояснюють економічними потребами підприємств і необхідністю забезпечити якісний сервіс для мешканців Павлограду.

Зміни набудуть чинності після розгляду всіх пропозицій і затвердження остаточних тарифів міською радою.

Крім того, в Дніпропетровській області також дорожчають продукти.

У Дніпрі за останній місяць помітно зросли ціни на основні продукти харчування. Найбільше зміни торкнулися круп, олії та овочів, що створює додаткове навантаження на сімейні бюджети.

