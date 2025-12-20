Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области объясняют экономическими потребностями.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области будет относиться к жителям города Павлоград, передает Politeka.

С 2026 года планируется изменить расценки на вывоз твердых бытовых отходов, сообщает городской совет Павлограда.

Два предприятия, обслуживающих город - ООО "ДАЯР" и ООО "Эко-Коммунтранс" - официально подали предложения по повышению тарифов. Соответствующие документы размещены на сайте горсовета.

ООО «Эко-Коммунтранс» предлагает следующие новые ставки:

для жителей многоэтажек – 62,40 гривны с человека в месяц (было 49,80);

для учреждений, предприятий и организаций – 1 756,68 грн за тонну;

для крупногабаритных отходов – 2 413,33 в месяц.

Компания объясняет повышение ростом затрат на товары и услуги, необходимостью обновления 110 контейнеров и обеспечения конкурентных зарплат работникам.

ООО «ДАЯР» предлагает цену 59,70 гривен с человека в месяц вместо 45,75 грн. Предприятие аргументирует изменение необходимостью повышения заработных плат, обновления мусоровозов и расширения штата, включая создание должности юриста.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области объясняют экономическими потребностями предприятий и необходимостью обеспечить качественный сервис для жителей Павлограда.

Изменения вступят в силу после рассмотрения всех предложений и утверждения окончательных тарифов городским советом.

Кроме того, в Днепропетровской области тоже дорожают продукты.

В Днепре за последний месяц заметно выросли цены на основные продукты питания. Больше всего изменения коснулись круп, растительного масла и овощей, что создает дополнительную нагрузку на семейные бюджеты.

