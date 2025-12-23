В таких условиях подорожание продуктов в Днепре можно частично компенсировать благодаря продуманному подходу к закупкам.

Подорожание продуктов в Днепре снова ощутимо сказалось на финансовых возможностях жителей города, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин .

Аналитики отмечают, что наибольшие колебания отмечены среди овощной группы и бакалеи. В то же время, молочный сегмент демонстрирует более сдержанную динамику без резких скачков.

Розовый картофель сейчас обходится покупателям в среднем 23,75 за килограмм. Самый низкий показатель зафиксирован у Auchan – 17,50, тогда как у Novus значение достигает 29,99. По отношению к ноябрю средний уровень уменьшился на 0,15, что свидетельствует о временной стабилизации после предыдущих изменений.

Сливочное масло «Крестьянское» жирностью 72,5% в фасовке 200 граммов остается дорогим для большинства потребителей. Средний показатель составляет 118,09. Auchan предлагает товар за 114, в Megamarket – 121,70, а в Metro – 118,56. В течение месяца рост составил всего 0,03, что указывает на относительное равновесие в этом сегменте.

В то же время гречка демонстрирует более активный рост. Средний показатель достиг 46,43 за килограмм, в то время как месяцем ранее он составлял 42,88. В торговых сетях разница существенная: Auchan – 38,30, Novus – 44,79, Megamarket – 56,20. Повышение на 2,86 связывают с сезонными факторами и затратами на транспортировку.

Специалисты советуют внимательно сравнивать предложения супермаркетов и воспользоваться скидками. В таких условиях подорожание продуктов в Днепре можно частично компенсировать благодаря продуманному подходу к закупкам.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время ситуация будет оставаться относительно стабильной, однако отдельные колебания все еще возможны из-за смены сезонного спроса.

