Поставки дозволяють уникати різких перебоїв і частково стримують дефіцит продуктів у Дніпропетровській області в періоди міжсезоння.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксують через нестачу популярної сільськогосподарської продукції, яку традиційно купують українці протягом усього року, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про картоплю, постачання якої залишаються нестабільними не лише в регіоні, а й загалом по країні. Вітчизняні агровиробники поки не можуть гарантувати рівномірну наявність цього товару на полицях упродовж усіх сезонів, що змушує ринок залежати від імпортних поставок.

Фахівці зазначають, що ключовою проблемою є гостра нестача сучасних картоплесховищ. Наявна інфраструктура не дозволяє зберігати врожай у належних умовах, а також відсутня ефективна система переробки сировини, яка могла б зменшити втрати.

За оцінками експертів, в Україні функціонує лише 300–350 тисяч тонн сховищ, більшість із яких не відповідають актуальним технологічним стандартам. Через це щороку втрачаються значні обсяги врожаю: до чотирьох мільйонів тонн картоплі псується або спрямовується на корм тваринам.

Аналітики наголошують, що без інвестицій у сучасні сховища та впровадження систем зрошення ситуацію змінити складно. Погодні коливання лише посилюють ризики, а нестача інфраструктури змушує країну регулярно закуповувати картоплю за кордоном.

Наразі імпорт надходить переважно з Польщі, країн Балтії, Німеччини та Франції. Саме ці поставки дозволяють уникати різких перебоїв і частково стримують дефіцит продуктів у Дніпропетровській області в періоди міжсезоння.

Окремою проблемою залишається слабкий розвиток переробної галузі. Для порівняння, у Бельгії з 6,5 мільйона тонн вирощеної картоплі майже весь обсяг іде на переробку. В Україні ж із 8–9 мільйонів тонн лише близько 300 тисяч використовують для виробництва чипсів та крохмалю, що значно обмежує потенціал внутрішнього ринку.

