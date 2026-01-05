Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируют из-за нехватки популярной сельскохозяйственной продукции, которую традиционно покупают украинцы в течение всего года, сообщает Politeka.net.

Речь идет о картофеле, поставки которого остаются нестабильными не только в регионе, но и в целом по стране. Отечественные агропроизводители пока не могут гарантировать равномерное наличие этого товара на полках в течение всех сезонов, что заставляет рынок зависеть от импортных поставок.

Специалисты отмечают, что ключевой проблемой является острая нехватка современных картофелехранилищ. Инфраструктура не позволяет сохранять урожай в надлежащих условиях, а также отсутствует эффективная система переработки сырья, которая могла бы уменьшить потери.

По оценкам экспертов, в Украине функционирует только 300-350 тысяч тонн хранилищ, большинство из которых не отвечают актуальным технологическим стандартам. Поэтому ежегодно теряются значительные объемы урожая: до четырех миллионов тонн картофеля портится или направляется на корм животным.

Аналитики отмечают, что без инвестиций в современные хранилища и внедрение систем орошения ситуацию сложно изменить. Погодные колебания лишь усугубляют риски, а нехватка инфраструктуры заставляет страну регулярно закупать картофель за границей.

В настоящее время импорт поступает преимущественно из Польши, стран Балтии, Германии и Франции. Именно эти поставки позволяют избежать резких перебоев и частично сдерживают дефицит продуктов в Днепропетровской области в периоды межсезонья.

Отдельной проблемой остается слабое развитие перерабатывающей отрасли. Для сравнения, в Бельгии из 6,5 миллиона тонн выращенного картофеля почти весь объем уходит на переработку. В Украине же из 8–9 миллионов тонн всего около 300 тысяч используют для производства чипсов и крахмала, что значительно ограничивает потенциал внутреннего рынка.

