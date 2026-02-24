Минулого року завершення опалювального сезону у Дніпрі та області відбулося 28 березня.

У Дніпропетровській області наближається завершення опалювального сезону, повідомляє Politeka.

Відомо, що порядок включення та відключення опалення регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830.

У документі немає конкретних дат, тому припинення подачі тепла відбувається, якщо середньодобова температура протягом трьох діб стабільно перевищує +8°C. Це дозволяє поступово переводити котельні у літній режим без різких перепадів температури в житлових будинках і соціальних закладах.

Коли середньодобова температура у регіоні почне підніматися, це дасть змогу тепломережам зменшувати подачу тепла у будинки. У районах з альтернативним опаленням батареї можуть відключати трохи раніше, щоб економити енергоресурси.

Фахівці радять мешканцям:

перевіряти стан батарей і вентильних решіток;

контролювати температуру в оселі;

планувати провітрювання та підтримувати комфортну вологість;

стежити за показниками лічильників і передавати їх у тепломережу.

Нагадаємо, минулого року завершення опалювального сезону у Дніпрі та області відбулося 28 березня. Через нестійку весняну погоду у деяких містах батареї ще декілька днів працювали в житлових будинках та закладах соціальної сфери. Точна дата завершення тоді залежала від погодних умов і середньодобової температури, що перевищувала +8°C протягом трьох діб.

