Субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області допомагають знизити витрати на опалення.

Субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області у 2026 році передбачають підтримку для громадян, які обігрівають житло без централізованого опалення або користуються газом та електрикою частково, повідомляє Politeka.net.

Житлова субсидія на придбання твердого, рідкого палива та скрапленого газу надається один раз на рік після особистого звернення. Допомога на оплату комунальних послуг нараховується з місяця подання заяви до кінця календарного року.

Розмір субсидії визначається індивідуально з урахуванням доходів сім’ї за попередній рік. Мінімальна норма твердого палива становить дві тонни на рік.

Отримати підтримку можуть українці, іноземці та особи без громадянства, які легально проживають на території України. Призначення передбачено для домогосподарств без централізованого опалення або тих, що обігрівають житло без газу чи електроенергії.

Звертатися за субсидією можна:

особисто — до сервісного центру Пенсійного фонду, міської, сільської або селищної ради, ЦНАП;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, сайт Мінсоцполітики або портал «Дія».

Для оформлення знадобляться: заява та декларація встановленого зразка, договір оренди (за наявності), копія договору реструктуризації заборгованості за комунальні послуги (якщо потрібно) та довідка про доходи, якщо інформація про них відсутня у податковій чи Пенсійному фонді.

Фахівці наголошують, що субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області допомагають знизити витрати на опалення та забезпечити стабільний доступ до палива протягом холодного періоду.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки