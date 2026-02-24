Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області охопило одразу кілька популярних рейсів.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області набуло чинності з 16 лютого та стосується міжміського сполучення між Кам’янським і Дніпром, передає Politeka.

Про зміни повідомили перевізники, які обслуговують напрямки.

Маршрут до АС «Новий центр», яким опікується компанія «Автопромінь», подорожчав із 60 до 80 гривень. У підприємстві пояснюють рішення зростанням витрат на пальне, запчастини, технічне обслуговування та нестачею працівників.

Раніше, з 12 лютого, нову вартість встановили на напрямку №100, що з’єднує залізничний вокзал Кам’янського з центральним автовокзалом Дніпра. Там квиток коштує 70 гривень.

Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області охопило одразу кілька популярних рейсів. Перевізники наголошують, що коригування дозволить зберегти регулярність відправлень і стабільну роботу автобусів.

Оновлений графік із Кам’янського у будні передбачає виїзди о 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 та 16:00. У вихідні рейси виконуються о 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 і 16:00.

Із Дніпра від АС «Новий центр» у робочі дні транспорт вирушає о 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00. У вихідні — о 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 і 19:00.

Пасажирам рекомендують враховувати оновлені розцінки під час планування поїздок та заздалегідь перевіряти розклад, щоб уникнути незручностей.

Місцевих жителів закликають уточнювати деталі у перевізників, адже у разі зміни економічної ситуації можливе подальше коригування вартості.

Джерело

