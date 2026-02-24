Обмеження руху транспорту в Дніпрі запровадять одразу на кількох важливих ділянках міста, тож розповідаємо про це більше.

Невдовзі водіям доведеться враховувати тимчасове обмеження руху транспорту в Дніпрі через проведення комунальних робіт, повідомляє Politeka.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі стосуватимуться вулиці Канатної. Про це стало відомо із проєкту розпорядження міського голови.

В документі йдеться, що перекрити планують ділянку між будинками №24 та №26. Причиною є видалення аварійних дерев, які становлять потенційну небезпеку для пішоходів і водіїв.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі діятимуть протягом трьох днів: з 3 по 5 березня. Проїзд автівок перекриватимуть щодня з 9:00 до 16:00. У цей період комунальні служби виконуватимуть роботи з демонтажу небезпечних насаджень.

Відповідно до документа, периметр зони проведення робіт мають огородити та встановити необхідні дорожні знаки для інформування учасників водіїв. Після завершення всіх заходів територію повинні привести до належного стану.

Водночас, це не єдині перекриття, які заплановані на початок березня. Раніше стало відомо про масштабне перекриття перехрестя проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Чорних Запорожців.

Там із 1 березня стартує капітальний ремонт трамвайної лінії та проїзної частини. Роботи виконуватимуть поетапно з закриттям проїзної і тротуарної частин у напрямку житлового масиву Мирний, а також із благоустроєм вулиці Інженерної.

Через ремонт зміниться курсування громадського електротранспорту. На період проведення робіт трамвайний маршрут №16 буде призупинено.

Маршрут №12, який курсує від площі Старомостової до вулиці Ігоря Сікорського, скоротять. Також зазнають змін тролейбусні маршрути №8 (проспект Лесі Українки - вулиця Дениса Котенка) та №9 (площа Соборна - вулиця Дениса Котенка).

