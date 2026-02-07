Подорожчання продуктів у Дніпрі зафіксовано на початку лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Найбільше підвищення цін торкнулося хлібобулочних, консервованих та бакалійних товарів.

Хліб житній «Столичний» (950 г) у середньому подорожчав до 46,50 грн., тоді як у січні його середня вартість була 44,95 грн. Зростання склало 2,10 грн. Найвищі ціни зараз у Metro, де хліб продають по 46,50 грн., тоді як на початку місяця продукт коштував 44,40 грн.

Шпроти «Аквамарин» в олії (150 г) демонструють більші коливання. Середня ціна наразі 80,75 грн., тоді як у січні вона складала 73,65–79,11 грн. Найдорожче консерви продають у Auchan — 96,90 грн., найдешевше — у Megamarket, 64,60 грн. За останній місяць середня вартість зросла на 7,10 грн., що робить цей продукт одним із найбільш чутливих до ринкових коливань.

Олія рафінована «Олейна» (850 мл) також подорожчала. Середня ціна зараз 89,03 грн., тоді як у січні становила 85,50–87,15 грн. Найдорожче масло продають у Megamarket — 90,60 грн., найдешевше — у Novus, 85,99 грн. За місяць середня вартість зросла на 3,53 грн.

Експерти відзначають, що подорожчання продуктів у Дніпрі зумовлене поєднанням сезонних факторів, витрат на логістику та зміною цін на сировину. Найбільше це впливає на сімейні бюджети, оскільки хліб, консерви та олія — основа повсякденного раціону.

Аналітики радять споживачам порівнювати ціни у різних магазинах, користуватися акціями та планувати закупівлі заздалегідь. Купівля товарів довготривалого зберігання в більших обсягах також допомагає зафіксувати нижчу ціну та зменшити витрати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: що потрібно зробити для отримання допомоги.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: де і за які навички платять до 26 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпрі: базові товари різко додали в ціні.