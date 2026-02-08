За інформацією громад, графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 9 по 15 лютого торкнеться низки населених пунктів.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 9 по 15 лютого вводяться в межах регіону через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

За інформацією громад, знеструмлення торкнеться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області.

09.02.2026 року в межах Сурсько-Литовської територіальної громади будуть діяти графіки з 10 до 17 години в селі Сурсько-Литовське в деяких будинках, що знаходяться на вулицях:

Звивиста, Кооперативна, Мостова, Слобідська, Центральна, Центральний.

Новоолександрівська ОТГ попередила про обмеження 10.02.2026, що будуть діяти з 10 до 24 години в селищі Дослідне в низці будинків за адресами:

Наукова, Дослідний.

10.02.2026 року «ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. Вони будуть діяти з 9 до 18 години в населених пункатах:

село Веселе, села Євецько-Миколаївка.

10.02.2026 року в межах Сурсько-Литовської територіальної громади будуть вимикати електрику з 9 до 17 години в населеному пункті Сурсько-Литовське. Обмеження будуть діяти в частині будинків за адресами:

Аптечна, Березова, Білоруська, Будівельників, Джерельна, Енергетична, Задунайська, Зарічна, Звивиста, Каштанова, Кооперативна, Котляревського, Лісова, Медова, Мирна, Мостова, Набережна, Паркова, Польова, Садова, Слобідська, Сонячна, Центральна, Шевченка Тараса, Білоруський, Джерельний, Набережний, Парковий, Польовий, Сонячний, Центральний, Шевченка.

10.02.2026 року в межах Сурсько-Литовської територіальної громади з 9 до 17 години триватимуть вимкнення в селі Сурсько-Клевцеве в частині будинків за адресами:

Високовольтна, Набережна, Нагірна, Пресовська, Садова, Шкільна.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

