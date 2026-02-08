У деяких населених пунктах Дніпропетровської області 9 та 10 лютого 2026 року будуть застосовувати нові локальні графіки відключення світла.

Енергетики попереджають про додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області 9 та 10 лютого 2026 року під час проведення планових робіт в електромережах, пише Politeka.

Протягом двох днів, 9 та 10 лютого, додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області зокрема діятимуть у межах Сурсько-Литовської територіальної громади. Орієнтовно з 10:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці села Сурсько-Литовське за такими адресами:

вул. Звивиста, 1, 2, 2А, 3, 3А, 4-9, 11, 13, 15, 36, 38, 40;

Кооперативна, 1, 1А, 3, 5-8, 10, 12;

Мостова, 1-6, 6А, 7-11, 11А, 12-18, 20, 22;

Слобідська, 1, 1А, 2, 2А, 3, 5-10, 14;

пров. Центральний, 10.

Також 10 лютого локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області торкнуться Обухівської територіальної громади. Часткові знеструмлення діятимуть із 12 до 18 години в селищі Обухівка для деяких будинків по вулицях Будівельників, Кленова, Космонавтів, Ломана, Мрії, Незалежності, Незламна, Партизанська, Піщана, Прибережна, Рибальська, Садова, Соборна, Солідарності, Солона, Сонячна, Українська та ін. (повний список адрес дивіться на сторінках громади).

Крім того, у вівторок також обмеження електропостачання відбудеться в селищі Дослідне – з 10:00 до 23:59 для кількох будинків по вул. Наукова та пров. Дослідний.

