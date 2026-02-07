Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області у 2026 році надаватиметься за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Програма розроблена для підтримки внутрішньо переміщених осіб, які відповідають критеріям та оформили відповідну заявку через органи соціального захисту.

Кошти нараховуються на шість місяців із можливістю продовження. Основна умова — середній дохід сім’ї за попередній квартал не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність. Станом на 1 січня 2026 року один прожитковий мінімум становить 2 595 гривень, а максимальна допомога для одного переселенця — 10 380 гривень.

Окремі категорії отримують підтримку незалежно від доходу. До них відносяться пенсіонери, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з особливими потребами, сироти, молодь до 23 років без батьків, а також опікуни і прийомні сім’ї.

Заявки розглядаються після перевірки документів, що підтверджують статус ВПО та рівень доходів. Після цього ухвалюється рішення про нарахування виплат. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області, що дозволяє переселенцям стабілізувати побут і планувати витрати.

Фінансування частково покриває оренду житла, харчування та базові потреби. Це допомагає швидше облаштуватися на новому місці, адаптуватися до середовища та займатися пошуком роботи. Регулярні виплати зменшують ризик непередбачених фінансових труднощів і дають змогу планувати місячний бюджет більш передбачувано.

Мешканцям радять стежити за оголошеннями органів соціального захисту, щоб вчасно отримати підтримку та не пропустити нові нарахування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки