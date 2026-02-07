Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі організували на базі міського територіального центру соціального обслуговування.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі облаштували для громадян з Донецької області, повідомляє Politeka.

Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування надає соціальні послуги людям з незахищених верств населення, зокрема людям похилого віку та особам з інвалідністю.

У мирний час підопічні отримували догляд вдома, денний догляд, соціальну адаптацію, натуральну допомогу та представництво інтересів.

Із введенням воєнного стану робота установи не зупинилася, соціальні працівники продовжили відвідувати підопічних і водночас виявляти самотніх людей, які залишилися без підтримки через війну.

Після початку повномасштабного вторгнення безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі стало окремим напрямом діяльності установи. Відділення територіального центру Індустріального району швидко пристосували для проживання переселенців.

Приміщення переобладнали у найкоротші строки, щоб люди могли перебувати там довгий час у безпечних умовах та мати доступ до базових побутових можливостей.

Працівники центру разом з волонтерами подбали про облаштування простору, щоб забезпечити комфортне перебування різних категорій переселенців, серед яких дорослі, діти та люди похилого віку.

Нині безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі передбачає проживання у приміщенні з кімнатою відпочинку, їдальнею, кухнею та душовою кімнатою, що дозволяє людям адаптуватися до нового життя після вимушеного переїзду.

Завдяки підтримці благодійних фондів і волонтерів переселенців забезпечують гарячими обідами, питною водою та дієтичним харчуванням за потреби. Фахівці відділення надають психологічну допомогу та організовують заняття з рукоділля.

