Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Дніпрі допоможе місцевим підготуватися до змін температури та можливих опадів.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Дніпрі передбачає суттєві коливання температури, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Дніпрі опублікували на сайті sinoptik.ua.

9.02 температура вночі опуститься до -9°, а вдень повітря прогріється до -8°, проте відчуватиметься сильніший холод, особливо вранці та ввечері. Протягом дня хмари швидко зникнуть, і небо буде ясним.

10.02 синоптики прогнозують практично безхмарний день, температура вночі знизиться до -12°, а вдень підніметься до -5°, без опадів.

У середу, 11.02, хмари вкриють небо вже з ранку й протримаються до вечора. Нічні мінуси досягнуть -8°, вдень повітря підніметься до -3°, вітер залишатиметься помірним, а ймовірність дрібних опадів зросте ввечері.

12.02, хмарність збережеться протягом усього дня, але температура почне помірно підвищуватися. Вночі очікуються -2°, вдень +4°, при цьому вологість зростатиме, і слабкий вітер не створюватиме значних коливань у відчутті температури.

13.02 буде тепліше повітря і більша вологість. Протягом дня температура триматиметься на рівні +6°, однак до полудня опадів не передбачається. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора закінчиться.

14.02 синоптики прогнозують майже постійне вкриття неба хмарами, температура вдень досягне +6°, а вечірній дрібний дощ припиниться лише наприкінці дня. У цей день вологість залишатиметься високою, а вітер слабким.

15.02, буде переважно хмарний день без опадів, температура вночі +1°, вдень підніметься до +4°, вітер слабкий.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Дніпрі дає змогу містянам підготуватися до будь-яких природних сюрпризів.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право