Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області у 2026 році надаватиметься за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Програму координує Пенсійний фонд України. Вона розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які відповідають критеріям та оформили відповідну заявку. Виплати нараховуються на шість місяців з можливістю продовження за дотримання умов.

Основна вимога для отримання — середній дохід сім’ї за попередній квартал не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність. Станом на 1 січня 2026 року це 2 595 гривень на одну особу, а максимально допустима сума для одного переселенця становить 10 380 гривень.

Окремі категорії отримують допомогу незалежно від доходу: пенсіонери, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з особливими потребами, сироти, молодь до 23 років без батьків, а також опікуни та прийомні родини.

Заявки оформлюють через органи соціального захисту. Кандидат надає документи, що підтверджують статус ВПО та доходи. Після перевірки інформації ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме так реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області.

Програма частково покриває витрати на оренду житла, харчування та базові потреби. Це дозволяє переселенцям швидше облаштувати побут, адаптуватися до нового середовища та шукати роботу.

Регулярні виплати стабілізують сімейний бюджет та допомагають планувати місячні витрати без непередбачених труднощів. Мешканцям радять стежити за оголошеннями, щоб вчасно отримувати підтримку і не пропустити нові виплати.

