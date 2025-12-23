Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области призвана уменьшить нагрузку на наиболее уязвимые категории.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области начала поступать в рамках зимней программы поддержки, которую внедряют благотворительные организации в сотрудничестве с общинами региона, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на внутренне перемещенных лиц и местных жителей, которые в результате оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в дополнительных ресурсах в холодный сезон.

По информации «Каритас Донецк» в Днепре, поддержку оказывают людям, проживающим в местах временного размещения или не имеющим возможности самостоятельно подготовить жилье к отопительному периоду. Отдельное внимание уделяется семьям без постоянных источников дохода.

В перечень получателей входят граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью, лица с хроническими заболеваниями, женщины из уязвимых групп, семьи с малыми детьми и многодетные домохозяйства.

Программа предусматривает несколько направлений поддержки. В частности, передают топливные брикеты для обогрева жилья, а также предоставляют финансовые гранты, которые можно использовать для частичного покрытия расходов на коммунальные услуги.

Проект реализуется в Синельниковском и Никопольском районах. В Славянском обществе запланировано распределение топливных материалов, тогда как в селах Заря и Пригородное предусмотрены денежные выплаты для оплаты счетов.

Кроме того, топливо получат жители Покровского и Марганецкого общества. Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области призвана уменьшить нагрузку на наиболее уязвимые категории населения и обеспечить минимальные условия проживания зимой.

Организаторы отмечают, что программа будет действовать в течение всего холодного периода, а объемы поддержки будут корректироваться в соответствии с потребностями каждого общества.

