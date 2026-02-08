Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються в межах міської програми підтримки певних категорій громадян.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються людям, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання та відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.12.2023 № 6-19/12 зі змінами та реалізуються через Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради.

Йдеться про надання безкоштовних наборів продуктів для ВПО та пенсіонерів, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання у Дніпрі, зокрема у шелтерах, та перебувають на обліку в органах соціального захисту населення міста.

Згідно з оприлюдненою інформацією на офіційному сайті Департаменту соціальної політики, право на отримання продвольчих наборів мають внутрішньо переміщені особи з числа людей похилого віку, осіб з інвалідністю.

Також - матерів з дітьми, законних представників, які супроводжують малолітніх дітей, недієздатних осіб або осіб з обмеженою дієздатністю та дітей віком від 3-х до 18 років.

Крім того, продовольча допомога може надаватися переселенцям, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримують соціальні послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Окремо зазначається, що переселенці, які вперше звернулися до управління соціального захисту населення за довідкою ВПО, проживають у МТКП, але не належать до зазначених категорій, можуть отримати набір одноразово.

Обовʼязковою умовою для всіх отримувачів є реєстрація у місті після 24.02.2022 саме за адресою місця тимчасового компактного проживання. Без виконання цієї умови отримання наборів не передбачене.

