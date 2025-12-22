Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре могут получить переселенцы, отвечающие уязвимым критериям населения, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении Департамента социальной политики.
Стоит отметить, что получить бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре могут только следующие категории переселенцев:
- пожилые люди;
- лица с инвалидностью;
- матери с детьми;
- законные представители, сопровождающие малолетнего ребенка, недееспособное лицо или лицо, дееспособность которого ограничена;
- дети от 3-х до 18 лет.
Также наборы продуктов питания могут получать ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.
Лица, которые переместились в город Днепр и впервые обратились в управление социальной защиты населения для получения справки внутренне перемещенного лица, проживают в местах временного компактного проживания, но не относятся к вышеупомянутым категориям, имеют право единовременно получить соответствующий набор помощи.
Обязательным условием для всех категорий внутриперемещенных лиц, имеющих право на получение набора, является регистрация в городе Днепре после 24 февраля 2022 года по адресу места временного компактного проживания.
Каждый набор пособий содержит: мясные консервы; рыбные консервы; печеночный паштет; готовы вторые блюда с тушеным мясом; чай, кофе и сахар; макароны быстрого приготовления; галеты; мед; джем.
Для получения набора необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и регистрации в качестве ВПЛ. При обращении необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины/удостоверение на временное или постоянное место жительства;
- справка о взятии на учет ВПЛ, удостоверяющая регистрацию лица после 24.02.2022 в г. Днепре;
- свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);
- справка об установлении инвалидности (при необходимости).
Важно отметить: гуманитарная помощь предоставляется один раз на месяц.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: часть украинцев может получить выплату на отопление.
Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.