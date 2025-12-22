Получить бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре могут только определенные категории переселенцев.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре могут получить переселенцы, отвечающие уязвимым критериям населения, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Департамента социальной политики.

Стоит отметить, что получить бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре могут только следующие категории переселенцев:

пожилые люди;

лица с инвалидностью;

матери с детьми;

законные представители, сопровождающие малолетнего ребенка, недееспособное лицо или лицо, дееспособность которого ограничена;

дети от 3-х до 18 лет.

Также наборы продуктов питания могут получать ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

Лица, которые переместились в город Днепр и впервые обратились в управление социальной защиты населения для получения справки внутренне перемещенного лица, проживают в местах временного компактного проживания, но не относятся к вышеупомянутым категориям, имеют право единовременно получить соответствующий набор помощи.

Обязательным условием для всех категорий внутриперемещенных лиц, имеющих право на получение набора, является регистрация в городе Днепре после 24 февраля 2022 года по адресу места временного компактного проживания.

Каждый набор пособий содержит: мясные консервы; рыбные консервы; печеночный паштет; готовы вторые блюда с тушеным мясом; чай, кофе и сахар; макароны быстрого приготовления; галеты; мед; джем.

Для получения набора необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и регистрации в качестве ВПЛ. При обращении необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины/удостоверение на временное или постоянное место жительства;

справка о взятии на учет ВПЛ, удостоверяющая регистрацию лица после 24.02.2022 в г. Днепре;

свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);

справка об установлении инвалидности (при необходимости).

Важно отметить: гуманитарная помощь предоставляется один раз на месяц.

