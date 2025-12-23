Планируется ограничение движения транспорта в Днепре на нескольких важных улицах города, неудобства будут продолжаться в течение года, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в проекте решения исполкома.

В городе Днепре готовятся принять проект решения исполнительного комитета, который предусматривает продление срока перекрытия тротуара и частичное сужение проезжей части на трех улицах в центральной части города.

Ограничения движения транспорта в Днепре планируют продолжить на центральных улицах города – Украинская Добровольческая Армия, Паторжинского и переулок Шевченко.

В проекте решения предлагаются изменения к определению исполкома от 14 января 2025 года, которым подрядной организации ООО «АСТА» было предоставлено разрешение на выполнение работ с введением временных ограничений движения. Согласно документу, срок действия разрешения планируют продлить еще на один год — до 15 января 2027 вместо ранее определенной даты 15 января 2026 года.

Отмечается, что решение вступит в силу после его официального обнародования. В настоящее время документ находится на рассмотрении и еще не подписан.

Причины продления срока ограничений в проекте решения не указываются. Жителям города и водителям рекомендуют заранее планировать маршруты движения с учетом возможных пробок и временных неудобств.

Отметим также, что с 14 декабря вступило в силу обновленное расписание движения поездов, существенно расширившее возможности как для внутренних, так и для международных путешествий.

Одним из ключевых направлений стал поезд №119 Днепр – Киев – Холм. Этот маршрут рассматривают как удобный вариант для дальнейших поездок в Варшаву и Берлин. Поезд отправляется в 22:55, а прибывает в Холм в 17:52.

