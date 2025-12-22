Жителям следует заранее учесть изменения в графиках отключения света в Днепропетровской области на 23 декабря.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 23 декабря разработаны в части населенных пунктов из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает АО «ДТЭК Днепровские электросети».

Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с проведением ремонтных и профилактических работ, а также техническим обслуживанием оборудования. Такие меры направлены на повышение надежности электросетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

Электроснабжение будет прекращаться с 08:00 до 18:00 (в течение 10 часов подряд) в селе Слобожанское. В этот период будут оставаться без света улицы:

Абрыкосова, Авиацийна, Березова, Будивельныкив, Бузкова, Выноградна, Вышнева, Грушева, Горихова, Донецька, Ентузиастів, Землянычна, Кыивська, Латвийська, Лытовська, Лыпова, Малынова, Мелиораторив, Нова, Персыкова, Ромашкова, Севастопольська, Слобожанська, Степова, Центральна, Шевченка, Ювилейна, Янтарна, пер. Будивельныкив, пер. Кызыловый, пер. Кленовый, пер. Мелиораторив, пер. Новый, пер. Самарський, пер. Свитлый, с-т Ландыш, с-т Ранет.

Кроме того, будут плановые работы с 8:00 до 17:00, в связи с чем электроэнергия будет отсутствовать в городе Жовти Воды на определенных улицах:

Авангардная: 79-117 (нечетная); Волонтерская: 62; Героев Чернобыля: 18, 63-83 (нечетные); Ивана Богуна: 68-80 (парни), 80А/4, 82-92 (парни), 105-113 (нечетные), 117, 119, 123-137 (нечетные); площадь Ялынкова: 1А; Героев Чернобыля: 2, 4, 6; Заводская: 2, 19, 19/3.

переулки Азовский: 2-24 (парные); Отважных: 2-16 (парные), 17-31, 33-57 (нечетные); Мариупольский: 2-16 (парные), 16А, 16Б, 18-24 (парные); Мырный: 1-5, 5А, 6-13, 13А, 14-33, 35, 36-52 (парные); Молодежный: 1-6, 6А, 7-13, 15-26, 28-34 (парни); Прывитный: 1-8, 8А, 9-30, 32-38 (парные); Старицкого: 17, 17А, 18-47, 47А, 48-58.

Сообщаем о плановых работах в Криворожском районе 23 декабря с 8 до 17 часов в селе Вильне. Выключение охватят следующие адреса:

Незалежности: 3-5, 7, 9, 11-19, 19А, 20-22, 22А, 23-34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38-53, 53А, 54-64 (парные);

Славянская: 1-7;

пров. Дружбы: 1.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

