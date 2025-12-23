Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области могут не все переселенцы.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области могут получить переселенцы, соответствующие критериям уязвимости, сообщает Politeka.net.

Гуманитарные наборы раздает благотворительная организация "Авалист".

Объявлено начало регистрации на получение продуктовых наборов длительного хранения для уязвимых категорий населения, проживающих в селе Троицкое Павлоградского района.

Инициатива направлена ​​на обеспечение базовых пищевых потребностей населения путем предоставления продуктовых наборов длительного хранения, что позволит частично уменьшить финансовую нагрузку на домохозяйства и поддержать людей в период нестабильной социально-экономической ситуации.

Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области могут не все переселенцы. К приоритетным категориям получателей помощи относятся:

внутренне перемещенные лица с 2022;

люди с инвалидностью;

лица в возрасте 60 лет.

Следует отметить, что зарегистрироваться могут только совершеннолетние лица. Поддержка предоставляется в виде продуктовых наборов длительного хранения.

Для участия необходимо представить следующие документы:

справка ВПЛ с 2022 года с актуальным местожительством в с. Троицкое;

паспорт/ID-карта и выписка о месте регистрации;

ИНН.

Форма регистрации для заполнения доступна по ссылке . Заполнение анкеты не гарантирует получение помощи. В случае соответствия критериям с вами свяжется специалист для предоставления дальнейшей информации.

Проект «Жизненно необходима помощь для уязвимых семей, пострадавших от войны» реализуется ГО Авалист в сотрудничестве с международной гуманитарной организацией CARE.Ukraine при поддержке Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

