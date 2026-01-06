Подорожчання продуктів у Дніпрі підкреслює важливість свідомого підходу до щоденних закупівель та контролю за витратами на харчування.

У Дніпрі за останній місяць зафіксовано подорожчання продуктів, повідомляють торгові мережі міста, повідомляє Politeka.

Найбільші зміни торкнулися овочів, молочної продукції та круп, що впливає на щоденні витрати домогосподарств.

Серед овочів найбільше подорожчали огірки. Середня ціна за кілограм становить 134,16 грн, тоді як у листопаді вона коливалася близько 133,44. У Metro їх продають за 134,16, а в Novus минулого місяця вони коштували 159,00. Приріст вартості за 30 днів склав 9,66, що зумовлено сезонними коливаннями та змінами логістики.

Сметана «Президент 15%» подорожчала до 55,19 за 350 грамів. У листопаді цінник був 51,64. Найдешевше цей продукт зараз продають у Auchan — 49,90, а найдорожче — у Novus, 58,99. За місяць середня вартість піднялася на 5,73, що відображає загальні тенденції на молочну продукцію у регіоні.

Гречка також показала ріст розцінок. Середня вартість кілограму складає 47,82 грн, порівняно з 42,88 у листопаді. У Megamarket гречка коштує 61,70, а в Auchan — 39,90. За місяць середня ціна піднялася на 4,25, що робить крупу більш витратною для сімейного бюджету.

Причини подорожчання

Аналітики пояснюють зростання цін у Дніпрі поєднанням факторів: сезонним скороченням врожаю овочів, збільшенням логістичних витрат та інфляційним тиском на виробників молочної продукції. Також впливає підвищення витрат на пакування та енергоресурси.

Рекомендації для споживачів

Мешканцям радять планувати покупки заздалегідь та порівнювати ціни у різних мережах. Доцільно звертати увагу на акційні пропозиції, купувати продукти з тривалим терміном зберігання та сезонні овочі. Такі заходи допоможуть оптимізувати витрати та уникнути різких коливань у сімейному бюджеті.

Подорожчання продуктів у Дніпрі підкреслює важливість свідомого підходу до щоденних закупівель та контролю за витратами на харчування.

