Подорожание продуктов в Днепре подчеркивает важность сознательного подхода к ежедневным закупкам и контролю за расходами на питание.

В Днепре за последний месяц зафиксировано подорожание продуктов, сообщают торговые сети города, сообщает Politeka.

Наибольшие изменения затронули овощи, молочную продукцию и крупы, что влияет на ежедневные расходы домохозяйств.

Среди овощей больше всего подорожали огурцы. Средняя цена за килограмм составляет 134,16 грн, в то время как в ноябре она колебалась около 133,44. В Metro их продают за 134,16, а в Novus в прошлом месяце они стоили 159,00. Прирост средней стоимости за месяц составил 9,66, что обусловлено сезонными колебаниями и изменениями логистики.

Сметана "Президент 15%" подорожала до 55,19 за 350 граммов. В ноябре средняя цена была 51,64. Дешевле всего этот продукт сейчас продают у Auchan — 49,90, а дороже всего — у Novus, 58,99. За месяц средняя стоимость поднялась на 5,73, что отражает общие тенденции молочной продукции в регионе.

Гречка тоже показала рост цен. Средняя стоимость килограмма составляет 47,82 грн по сравнению с 42,88 в ноябре. В Megamarket гречка стоит 61,70, а в Auchan – 39,90. За месяц средняя цена поднялась на 4,25, что делает крупу более затратной для семейного бюджета.

Причины удорожания

Аналитики объясняют рост цен в Днепре сочетанием факторов: сезонным сокращением урожая овощей, увеличением логистических затрат и инфляционным давлением на производителей молочной продукции. Также влияет повышение расходов на упаковку и энергоресурсы.

Рекомендации для потребителей

Жителям советуют планировать покупки заранее и сравнивать цены в разных сетях. Целесообразно обращать внимание на акционные предложения, покупать продукты с длительным сроком хранения и сезонные овощи. Подобные меры помогут оптимизировать расходы и избежать резких колебаний в семейном бюджете.

