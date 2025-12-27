Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі допомагають скоротити щомісячні витрати та забезпечити базову продовольчу безпеку.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються за визначеним розкладом, який регулярно оновлюють міські служби та партнерські гуманітарні центри, повідомляє Politeka.

Як зазначають у профільних структурах, допомогу можна отримати у спеціалізованих хабах підтримки. Там внутрішньо переміщені особи та люди поважного віку мають доступ не лише до продовольчих наборів, а й до консультацій щодо соціальних виплат і державних програм.

Окрім базової підтримки, відвідувачам пропонують супровід у вирішенні адміністративних питань, роз’яснення щодо документів та поради з адаптації після переїзду. Такий формат роботи дозволяє зменшити навантаження на родини, які опинилися у складних життєвих умовах.

Особливу увагу фахівці приділяють найбільш уразливим категоріям. Для окремих заявників, зокрема літніх людей і осіб з інвалідністю, додатково передбачають набори з товарами гігієни та предметами першої потреби.

Завдяки цим програмам безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі допомагають скоротити щомісячні витрати та забезпечити базову продовольчу безпеку для сімей з обмеженим доходом.

Прийом громадян у центрах підтримки зазвичай відбувається у будні дні зранку до вечора. Під час звернення спеціалісти проводять реєстрацію, уточнюють індивідуальні потреби та інформують про актуальні можливості допомоги.

Отримати набори можуть переселенці, люди похилого віку, особи з інвалідністю I та II груп, а також громадяни з важкими хронічними захворюваннями. Видача здійснюється за попередньо оприлюдненим графіком, який публікують у офіційних інформаційних каналах міста.

