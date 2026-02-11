Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі стало доступним для окремих категорій громадян, які опинилися у вразливому становищі.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі організували у Дніпровському міському територіальному центрі соціального обслуговування в Індустріальному районі, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті організації, центр адаптував свої приміщення для тимчасового проживання переселенців із Донецької області, щоб забезпечити їм базові умови життя.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі передбачає кімнату відпочинку, їдальню, кухню та душову кімнату, а також організоване гаряче харчування та питну воду.

Благодійники та волонтери регулярно підтримують роботу центру, надаючи допомогу всім, хто цього потребує, включно з дієтичним харчуванням для людей із спеціальними потребами.

У центрі надають також психологічну підтримку переселенцям, які пережили значний стрес через війну, та проводять заняття з рукоділля для дорослих і дітей.

Завдяки цьому безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі перетворюється на тимчасовий притулок, де люди можуть не лише відпочити, а й отримати емоційну підтримку.

Центр обслуговує всі вікові категорії – дорослих, дітей та людей похилого віку, і надає підтримку тим, хто залишився самотнім через обставини війни.

З початком воєнного стану територіальний центр не припиняв своєї роботи. Соціальні працівники продовжують відвідувати підопічних, допомагають людям похилого віку та особам з інвалідністю, і одночасно підлаштувалися під потреби переселенців.

Фахівці центру продовжують проводити збір гуманітарної допомоги та організовують благодійні акції, щоб забезпечити громадян з вразливих категорій всім необхідним для нормального життя.

