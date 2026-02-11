У Дніпрі продовжує діяти програма безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів, яка передбачає видачу наборів для певних категорій.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Департаменту соціальної політики, програма спрямована на підтримку людей, які через війну були змушені залишити свої домівки та нині мешкають у шелтерах міста.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі розрахована на окремі категорії людей, серед яких пенсіонери, особи з інвалідністю, матері з дітьми, законні представники, що супроводжують малолітніх дітей або недієздатних осіб, а також діти віком від 3 до 18 років.

Окрім цього, отримати продуктові набори можуть переселенці, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Програма безкоштовних продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі також передбачає можливість одноразового отримання допомоги для тих українців, які вперше звернулися до управління соцзахисту населення за довідкою.

Важливою умовоє є проживання у місцях тимчасового компактного розселення, навіть якщо громадяни не входять до визначених категорій.

Обовязковою умовою залишається реєстрація у місті після 24.02.2022 за адресою такого проживання, що підтверджується відповідними документами під час звернення.

До складу продуктових наборів входять товари тривалого зберігання, зокрема м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові другі страви з тушкованим м’ясом, чай, кава та цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем. Видача здійснюється один раз на місяць.

