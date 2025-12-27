Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення у зимовий період 2025/26 року.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі передбачає одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн, яку уряд вирішив запровадити в межах пакета "Зимова підтримка", повідомляє Politeka.

Виплата орієнтована на людей, для яких зростання витрат у холодний сезон є особливо відчутним, і має чітко визначене цільове призначення. Отримані кошти можна використати виключно на придбання лікарських засобів та речей, необхідних для зимового періоду.

Як зазначається в урядових роз’ясненнях, у 2025 році Кабінет міністрів України вирішив повторити практику попереднього року та зберегти розмір грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі без змін.

По 6,5 тис. грн можуть отримати діти з малозабезпечених домогосподарств, діти та особи з інвалідністю, у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, над якими встановлено опіку або піклування, а також ті, хто виховується у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних родинах.

Окремо в програмі передбачена підтримка для самотніх літніх людей, які не мають додаткових джерел доходу. Подання заявок на отримання грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі стартувало з 20 листопада 2025 року.

Виплата може бути оформлена двома способами, залежно від зручності для отримувача. Перший варіант передбачає особисте звернення до будь якого відділення Пенсійного фонду України.

Другий варіант є дистанційним і реалізується через застосунок "Дія". Для цього потрібно зайти до розділу "Сервіси", обрати "Зимова підтримка", знайти відповідну програму і підтвердити наявність "Дія.Картки".

