Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге предусматривает единовременную выплату в размере 6,5 тыс. грн, которую правительство решило ввести в рамках пакета "Зимняя поддержка", сообщает Politeka.
Выплата ориентирована на людей, для которых рост затрат в холодный сезон особенно ощутим, и имеет четко определенное целевое назначение. Вырученные средства можно использовать исключительно на приобретение лекарственных средств и вещей, необходимых для зимнего периода.
Как отмечается в правительственных разъяснениях, в 2025 году Кабинет министров Украины решил повторить практику предыдущего года и сохранить размер денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге без изменений.
По 6,5 тыс. грн могут получить дети из малообеспеченных домохозяйств, дети и лица с инвалидностью, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц, дети, над которыми установлена опека или попечительство, а также воспитывающиеся в детских домах семейного типа или приемных семьях.
Отдельно в программе предусмотрена поддержка для одиноких пожилых людей, не имеющих дополнительных источников дохода. Подача заявок на получение денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге стартовала с 20 ноября 2025 года.
Выплата может быть оформлена двумя способами в зависимости от удобства для получателя. Первый вариант предусматривает личное обращение в любое отделение Пенсионного фонда Украины.
Второй вариант дистанционным и реализуется через приложение "Дія". Для этого нужно зайти в раздел "Сервисы", выбрать "Зимняя поддержка", найти соответствующую программу и подтвердить наличие "Дія.Карты".
