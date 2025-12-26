Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге продолжает предоставляться в рамках нового городского проекта, реализуемого волонтерским центром «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на внутренне перемещенные лица и местные жители, которые оказались в сложных жизненных условиях и нуждаются в базовых продуктах питания.

Организаторы сообщают, что приоритет имеют те, кто раньше не пользовался помощью или обращался до августа 2025 года. Такой подход позволяет равномерно распределять ресурсы среди семей с наиболее острой потребностью.

Ежедневно пункт выдачи обслуживает до 150 домохозяйств. Ограничение количества получателей помогает избежать очередей, сократить время ожидания и обеспечить эффективную работу центра. Получить набор продуктов можно только лично зарегистрированным заявителям. Передача пакетов третьим лицам запрещена, что снижает риск злоупотреблений и гарантирует прозрачность процесса.

Комплекты включают в себя базовые продукты на определенный период. Волонтеры отмечают, что запасов хватает, однако просят соблюдать установленные правила распределения. Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. В рабочие часы действует телефонная линия для предварительных консультаций и записи, а по выходным прием не осуществляется.

При поддержке международной организации Global Empowerment Mission уже передан 221 продуктовый пакет для 190 семей. Гуманитарная помощь ВПО в Кривом Роге предоставляется системно, что позволяет постепенно охватывать новые домохозяйства и расширять охват программы.

Жителям советуют обращаться в волонтерский центр в рабочие дни, чтобы получить поддержку и узнать о других доступных ресурсах. Для удобства рекомендуется предварительно уточнять наличие наборов и график работы пункта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: стало известно, какие товары оказались под угрозой.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: как ее получить.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: украинцы могут заработать от 25 тысяч, названы вакансии.