Комплексний підхід дозволяє, щоб безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області забезпечували не лише харчування, а й соціальну підтримку.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області доступні переселенцям, які відповідають критеріям вразливості, повідомляє Politeka.net.

Гуманітарні набори роздає благодійна організація «Аваліст».

Розпочато реєстрацію на отримання продуктових наборів тривалого зберігання для мешканців села Троїцьке Троїцької громади Павлоградського району. Ініціатива покликана забезпечити базові харчові потреби населення та зменшити фінансове навантаження на домогосподарства у складний соціально-економічний період.

Отримати допомогу можуть не всі переселенці. Пріоритет надають внутрішньо переміщеним особам з 2022 року, людям з інвалідністю та громадянам віком 60+ років. Підтримка передбачає продуктові набори тривалого зберігання, а зареєструватися можуть лише повнолітні особи.

Для участі потрібно подати довідку ВПО з актуальним місцем проживання в селі Троїцьке, паспорт або ID-картку з витягом про реєстрацію та ІПН. Анкета для реєстрації доступна за посиланням на сайті організації. Заповнення форми не гарантує отримання допомоги — у разі відповідності критеріям спеціаліст зв’яжеться з заявником для уточнення деталей.

Проєкт «Життєво необхідна допомога для вразливих сімей, які постраждали від війни» реалізується ГО «Аваліст» у співпраці з міжнародною гуманітарною організацією CARE.Ukraine за підтримки Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Комплексний підхід дозволяє, щоб безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області забезпечували не лише харчування, а й соціальну підтримку для вразливих категорій населення.

