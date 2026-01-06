Комплексный подход позволяет, чтобы бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области обеспечивали не только питание, но и социальную поддержку.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области доступны переселенцам, отвечающим критериям уязвимости, сообщает Politeka.net.

Гуманитарные наборы раздает благотворительная организация « Авалист ».

Начата регистрация на получение продуктовых наборов длительного хранения для жителей села Троицкое Павлоградского района. Инициатива призвана обеспечить базовые потребности населения и уменьшить финансовую нагрузку на домохозяйства в сложный социально-экономический период.

Получить помощь могут не все переселенцы. Приоритет предоставляют внутренне перемещенным лицам с 2022 года, людям с инвалидностью и гражданам в возрасте 60 лет. Поддержка предусматривает набор продуктов длительного хранения, а зарегистрироваться могут только совершеннолетние лица.

Для участия нужно подать справку ВПЛ с актуальным местом жительства в селе Троицкое, паспорт или ID-карту с выпиской о регистрации и ИНН. Анкета для регистрации доступна по ссылке на сайте организации. Заполнение формы не гарантирует получение помощи – в случае соответствия критериям специалист свяжется с заявителем для уточнения деталей.

Проект «Жизненно необходима помощь для уязвимых семей, пострадавших от войны», реализуется ОО «Авалист» в сотрудничестве с международной гуманитарной организацией CARE.Ukraine при поддержке Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Комплексный подход позволяет, чтобы бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области обеспечивали не только питание, но и социальную поддержку уязвимым категориям населения.

