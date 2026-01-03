Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Дніпрі пов’язане переважно із сезонними коливаннями та іншим.

Подорожчання продуктів у Дніпрі за останній місяць помітно вплинуло на середні витрати мешканців, повідомляє Politeka.

Найбільші зміни спостерігаються у молочних виробах, овочах і крупах, що відображає тенденції ринку напередодні новорічних свят, інформує Мінфін.

Сметана «Президент» 15% (350 г) подорожчала до середньої вартості 56,79 грн. У Metro товар коштує 56,68, Novus пропонує 58,99, а Auchan — 54,70. У листопаді середня вартість становила 51,64, тому за місяць підвищення склало 7,33. Індекс споживчих цін відображає стабільне зростання вартості молочних продуктів протягом грудня.

Серед овочів найбільше виділяється болгарський жовтий перець. Середня ціна кілограма зараз становить 247,63 грн. У Megamarket продукт коштує 332,10, Novus — 189, Metro — 244,40, Auchan — 225. Порівняно з листопадом середнє подорожчання досягло 60,83. Такі коливання пояснюють сезонними обмеженнями, зміною постачальників та логістичними витратами.

Крупи демонструють менше підвищення. Рис довгий 1 кг продають у Novus за 78,99 гривень, Auchan — 61,80, Megamarket — 53,50, Metro — 48,90. Середній цінник зріс з 57,43 у листопаді до 60,80 у грудні. Це відображає стабільний попит та контрольовані поставки.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Дніпрі пов’язане переважно із сезонними коливаннями, підвищенням логістичних витрат та попитом на святкові товари. Найбільший вплив відчули овочі та молочні вироби, які входять до щоденного раціону більшості домогосподарств.

Споживачам радять порівнювати ціни у різних магазинах, планувати закупівлі заздалегідь та відстежувати акційні пропозиції, щоб мінімізувати вплив підвищення вартості на сімейний бюджет.

Таким чином, зростання цін у Дніпрі формує нові тенденції на продуктовому ринку, змушуючи жителів адаптуватися до економічних змін та уважно відстежувати динаміку основних категорій товарів.

