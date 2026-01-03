Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Днепре связано преимущественно с сезонными колебаниями и другим.

Подорожание продуктов в Днепре за последний месяц оказало заметное влияние на средние расходы жителей, сообщает Politeka.

Наибольшие изменения наблюдаются в молочных изделиях, овощах и крупах, что отражает тенденции рынка в канун новогодних праздников, информирует Минфин .

Сметана "Президент" 15% (350 г) подорожала до средней стоимости 56,79 грн. В Metro товар стоит 56,68, Novus предлагает 58,99, а Auchan – 54,70. В ноябре средняя стоимость составила 51,64, поэтому за месяц повышение составило 7,33. Индекс потребительских цен отражает стабильный рост стоимости молочных продуктов в течение декабря.

Среди овощей больше выделяется болгарский желтый перец. Средняя цена килограмма сейчас составляет 247,63 грн. В Megamarket продукт стоит 332,10, Novus – 189, Metro – 244,40, Auchan – 225. По сравнению с ноябрем среднее подорожание достигло 60,83. Такие колебания объясняют сезонными ограничениями, изменением поставщиков и логистическими издержками.

Крупы демонстрируют меньшее повышение. Рис длинный 1 кг продают у Novus за 78,99 гривен, Auchan – 61,80, Megamarket – 53,50, Metro – 48,90. Средний ценник вырос с 57,43 в ноябре до 60,80 в декабре. Это отражает стабильный спрос и контролируемые поставки.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Днепре связано преимущественно с сезонными колебаниями, повышением логистических затрат и спросом на праздничные товары. Наибольшее влияние ощутили овощи и молочные изделия, входящие в ежедневный рацион большинства домохозяйств.

Потребителям советуют сравнивать цены в разных магазинах, планировать закупки заранее и отслеживать акции, чтобы минимизировать влияние повышения стоимости на семейный бюджет.

Таким образом рост цен в Днепре формирует новые тенденции на продуктовом рынке, заставляя жителей адаптироваться к экономическим изменениям и внимательно отслеживать динамику основных категорий товаров.

