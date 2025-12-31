Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі передбачає одноразові виплати у розмірі 6,5 тис. грн для соціально вразливих категорій громадян.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі надається у рамках урядової ініціативи "Зимова підтримка", повідомляє Politeka.

Ця програма охоплює дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю, малюків під опікою та піклуванням, зокрема з числа переселенців, а також самотніх літніх людей.

Грошова допомога для ВПО та пенсоінерів у Кривому Розі є одноразовою і має цільове призначення. Отримані кошти можна використати тільки на придбання ліків та речей, необхідних для зимового періоду. Кожному отримувачу дають 6 500 гривень.

Подати заявку на отримання соцпідтримки можна ще з 20 листопада 2025 року. Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі передбачає два варіанти оформлення: онлайн через застосунок "Дія" або офлайн через Пенсійний фонд України.

При особистому відвідуванні ПФУ громадянин має надати "Дія.Картку", після чого фахівці оформлять заявку і передадуть інформацію для виплати коштів.

Онлайн-оформлення здійснюється у застосунку "Дія". Потрібно зайти у розділ "Сервіси", обрати пункт "Зимова підтримка", знайти потрібну програму і підтвердити наявність "Дія.Картки".

Ця картка є банківським рахунком, який відкривається через застосунок і використовується для отримання держвиплат. Для її оформлення потрібно зайти у "Послуги", обрати "Дія.Картку", вибрати банк, підтвердити дані через "Дія.Підпис" та отримати реквізити картки.

