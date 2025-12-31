Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге предусматривает единовременные выплаты в размере 6,5 тыс. грн для социально уязвимых категорий граждан.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге предоставляется в рамках правительственной инициативы "Зимняя поддержка", сообщает Politeka.

Эта программа охватывает детей из малообеспеченных семей, детей и лиц с инвалидностью, детей под опекой и попечительством, в том числе из числа переселенцев, а также одиноких пожилых людей.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге одноразовая и имеет целевое назначение. Полученные средства можно использовать только для приобретения лекарств и вещей, необходимых для зимнего периода. Каждому получателю дают 6500 гривен.

Подать заявку на соцподдержку можно еще с 20 ноября 2025 года. Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге предусматривает два варианта оформления: онлайн через приложение "Дія" или оффлайн через Пенсионный фонд Украины.

При личном посещении ПФУ гражданин должен предоставить "Дія.Карту", после чего специалисты оформят заявку и передадут информацию для выплаты средств.

Онлайн-оформление осуществляется в приложении "Дія". Нужно зайти в раздел "Сервисы", выбрать пункт "Зимняя поддержка", найти нужную программу и подтвердить наличие "Дія.Карты".

Эта карта является банковским счетом, который открывается через приложение и используется для получения госвыплат. Для ее оформления нужно зайти в "Услуги", выбрать "Дія.Карту", выбрать банк, подтвердить данные через "Дія.Подпись" и получить реквизиты карты.

