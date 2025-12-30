Графік відключення газу з 31 грудня до 6 січня у Дніпропетровській області передбачає тимчасові побутові незручності для місцевих жителів.

Графік відключення газу з 31 грудня до 6 січня у Дніпропетровській області введуть через планові газонебезпечні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 31 грудня до 6 січня у Дніпропетровській області охопить Святовасилівську та Піщанську територіальні громади.

Так, у Святовасилівській громаді незручності торкнуться 45 приватних домоволодінь, 1 багатоповерхового будинку на 8 квартир та 1 промислового об’єкта.

Роботи розпочалися ще 29.12 2025 року о 8:00, а завершити все планують до 31.12 2025 року 15:45. Споживачів закликають перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та побутовими лічильниками, аби уникнути аварійних ситуацій та пошкодження обладнання.

Окрім цього, у Піщанській територіальній громаді тимчасове припинення подачі блакитного палива торкнеться 114 приватних домогосподарств.

Обмеження заплановане на 5.01 2026 року з 09:00 до 16:00 та на 6.01 2026 року у той же час. Працівники місцевої філії "Газмережі" нагадують, що дотримання правил безпеки під час таких робіт є обов’язковим.

Графік відключення газу з 31 грудня до 6 січня у Дніпропетровській області передбачає обов’язкове закриття газових кранів та запірних пристроїв, щоб зменшити ризик аварій і забезпечити безпечну роботу мережі.

Газовики наголошують, що планові обмеження подачі блакитного палива проводяться для того, щоб забезпечити надійність і стабільність газопостачання у подальшому.

