График отключения газа с 31 декабря по 6 января в Днепропетровской области предусматривает временные бытовые неудобства для местных жителей.

График отключения газа с 31 декабря по 6 января в Днепропетровской области будет введен из-за плановых газоопасных работ, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 31 декабря по 6 января в Днепропетровской области охватит Святовасиловскую и Песчанскую территориальные общины.

Так, в Святовасиловской общине неудобства затронут 45 частных домовладений, 1 многоэтажный дом на 8 квартир и 1 промышленный объект.

Работы начались еще 29.12 2025 в 8:00, а завершить все планируют к 31.12 2025 15:45. Потребителей призывают перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками во избежание аварийных ситуаций и повреждения оборудования.

Кроме этого, в Песчанском территориальном обществе временное прекращение подачи голубого топлива коснется 114 частных домохозяйств.

Ограничение запланировано на 5.01 2026 с 09:00 до 16:00 и на 6.01 2026 в то же время. Работники местного филиала "Газсети" напоминают, что соблюдение правил безопасности во время таких работ обязательно.

График отключения газа с 31 декабря по 6 января в Днепропетровской области предусматривает обязательное закрытие газовых кранов и запорных устройств, чтобы уменьшить риск аварий и обеспечить безопасную работу сети.

Газовики подчеркивают, что плановые ограничения подачи голубого топлива производятся для того, чтобы обеспечить надежность и стабильность газоснабжения в дальнейшем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: часть украинцев может получить выплату на отопление.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.