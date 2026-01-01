Робота для пенсіонерів у Кривому Розі залишається актуальною темою для тих, хто шукає стабільний дохід та можливість залишатися соціально активним.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонує варіанти у різних сферах, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найактуальніші варіанти роботи для пенсіонерів у Кривому Розі на сайті work.ua.

До прикладу, на підприємствах групи Метінвест шукають електрослюсарів чергових та з ремонту устаткування 4 і 5 розряду. Вакансія передбачає монтаж, демонтаж, ремонт та налагодження електричної частини складних машин і апаратури.

Для цієї позиції важливий досвід від одного року, а наявність посвідчення за професією «електрослюсар черговий та з ремонту устаткування» є перевагою, хоча навчання можливе прямо на підприємстві.

Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, конкурентну «білу» заробітну плату понад 29 000 гривень, медичне страхування, трансфер до підприємства та щорічну оплачувану відпустку від 24 днів.

Крім промислових вакансій, робота для пенсіонерів у Кривому Розі доступна у сфері торгівлі та логістики. У мережі магазинів «Маркетопт» запрошують касирів.

Працівники отримують гідну зарплату 16 500, оплачуване стажування з першого дня, премії та двічі на рік виплати оздоровчих. Касир контролює правильність розрахунків, приймає оплату, підтримує порядок на касовій зоні та допомагає колегам, коли виникає потреба.

Для тих, хто шукає фізичну працю з нічними змінами, підходить вакансія вантажника у ТОВ «Нова пошта». Заробітна плата становить 22 000, графік: з 18:30 до 6:30, два дні через два.

Вантажники контролюють цілісність посилок, завантажують і вивантажують відправлення, сортують їх і сканують. Тут не потрібен досвід, головне - готовність до фізичних навантажень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.