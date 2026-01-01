Работа для пенсионеров в Кривом Роге остается актуальной темой для тех, кто ищет стабильный доход и оставаться социально активным.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагает варианты в разных областях, сообщает Politeka.

Мы собрали наиболее актуальные варианты работы для пенсионеров в Кривом Роге на сайте work.ua.

К примеру, на предприятиях группы Метинвест ищут электрослесарей дежурных и ремонта оборудования 4 и 5 разряда. Вакансия предусматривает монтаж, демонтаж, ремонт и наладку электрической части сложных машин и аппаратуры.

Для этой позиции важен опыт от одного года, а наличие удостоверения по профессии «электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования» является преимуществом, хотя обучение возможно прямо на предприятии.

Работникам предлагают официальное трудоустройство, конкурентную «белую» заработную плату более 29 000 гривен, медицинское страхование, трансфер на предприятие и ежегодный оплачиваемый отпуск от 24 дней.

Помимо промышленных вакансий работа для пенсионеров в Кривом Роге доступна в сфере торговли и логистики. В сети магазинов "Маркетопт" приглашают кассиров.

Работники получают достойную зарплату 16 500, оплачиваемую стажировку с первого дня, премии и дважды в год выплаты оздоровительных. Кассир контролирует правильность расчетов, принимает оплату, поддерживает порядок на кассовой зоне и помогает коллегам, когда возникает необходимость.

Для тех, кто ищет физический труд с ночными сменами, подходит вакансия грузчика в ООО «Новая почта». Заработная плата составляет 22 000, график: с 18:30 до 6:30, два дня через два.

Грузчики контролируют целостность посылок, загружают и выгружают отправку, сортируют их и сканируют. Здесь не нужен опыт, главное – готовность к физическим нагрузкам.

