Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагает варианты в разных областях, сообщает Politeka.

Мы собрали наиболее актуальные варианты работы для пенсионеров в Кривом Роге на сайте work.ua.

К примеру, на предприятиях группы Метинвест ищут электрослесарей дежурных и ремонта оборудования 4 и 5 разряда. Вакансия предусматривает монтаж, демонтаж, ремонт и наладку электрической части сложных машин и аппаратуры.

Для этой позиции важен опыт от одного года, а наличие удостоверения по профессии «электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования» является преимуществом, хотя обучение возможно прямо на предприятии.

работа, документы, трудоустройство, зарплата

Работникам предлагают официальное трудоустройство, конкурентную «белую» заработную плату более 29 000 гривен, медицинское страхование, трансфер на предприятие и ежегодный оплачиваемый отпуск от 24 дней.

Помимо промышленных вакансий работа для пенсионеров в Кривом Роге доступна в сфере торговли и логистики. В сети магазинов "Маркетопт" приглашают кассиров.

Работники получают достойную зарплату 16 500, оплачиваемую стажировку с первого дня, премии и дважды в год выплаты оздоровительных. Кассир контролирует правильность расчетов, принимает оплату, поддерживает порядок на кассовой зоне и помогает коллегам, когда возникает необходимость.

Для тех, кто ищет физический труд с ночными сменами, подходит вакансия грузчика в ООО «Новая почта». Заработная плата составляет 22 000, график: с 18:30 до 6:30, два дня через два.

Грузчики контролируют целостность посылок, загружают и выгружают отправку, сортируют их и сканируют. Здесь не нужен опыт, главное – готовность к физическим нагрузкам.

