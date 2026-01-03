Подорожчання продуктів у Дніпрі стало відчутним у грудні, особливо для основних категорій, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Мінфін.

Аналітики відзначають стабільну тенденцію до зростання вартості, що впливає на сімейний бюджет.

Серед овочів помітне подорожчання торкнулося помідорів сорту «Сливка». Середня ціна кілограма склала 163,00 грн. У мережі Auchan продукт продають за 159,90, Novus пропонує 159,00, Megamarket — 170,10. Порівняно з листопадом 2025 року середня вартість зросла на 22,65, що пояснюють сезонним попитом та логістичними труднощами.

Бакалія демонструє менш різке, але стабільне підвищення. Пшоно коштує в середньому 33,05 грн за кілограм. У Megamarket його пропонують по 32,20, Auchan — 33,90. Середня ціна за листопад становила 29,79, тож за місяць зростання досягло 2,65.

Молочні продукти також відчули підвищення вартості. Маргарин «Щедро Вершковий особливий» 72,5% (250 г) тепер коштує 43,70 грн у середньому. У магазинах Auchan він продається по 42,40, Megamarket — 45,70, Novus — 42,99. Порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 4,33, що відображає загальні тенденції ринку.

Експерти радять дніпрянам уважно порівнювати пропозиції різних супермаркетів та планувати закупівлі, щоб мінімізувати витрати. Подорожчання продуктів у Дніпрі продовжує формувати фінансове навантаження на домогосподарства, особливо в період святкових покупок.

Аналітики прогнозують, що на початку нового року підвищення цін на сезонні овочі та популярну бакалію може продовжитися. Важливо слідкувати за динамікою та обирати оптимальні пропозиції в магазинах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.