Подорожание продуктов в Днепре стало ощутимым в декабре, особенно для основных категорий, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Минфин .

Аналитики отмечают стабильную тенденцию роста стоимости, влияющей на семейный бюджет.

Среди овощей заметное удорожание коснулось помидоров сорта «Сливка». Средняя цена за килограмм составила 163,00 грн. В сети Auchan продукт продают за 159,90, Novus предлагает 159,00, Megamarket – 170,10. По сравнению с ноябрем 2025 средняя стоимость выросла на 22,65, что объясняют сезонным спросом и логистическими трудностями.

Бакалея демонстрирует менее резкое, но стабильное повышение. Пшено стоит в среднем 33,05 грн за килограмм. В Megamarket его предлагают по 32,20, Auchan – 33,90. Средняя цена за ноябрь составила 29,79, так что за месяц рост достиг 2,65.

Молочные продукты также ощутили повышение стоимости. Маргарин «Щедро Сливочный особенный» 72,5% (250 г) теперь стоит 43,70 грн. в среднем. В магазинах Auchan он продается по 42,40, Megamarket – 45,70, Novus – 42,99. По сравнению с предыдущим месяцем, цены выросли на 4,33, что отражает общие тенденции рынка.

Эксперты советуют днепрянам внимательно сравнивать предложения разных супермаркетов и планировать закупки, чтобы минимизировать затраты. Удорожание продуктов в Днепре продолжает формировать финансовую нагрузку на домохозяйства, особенно в период праздничных покупок.

Аналитики прогнозируют, что в начале нового года повышение цен на сезонные овощи и популярную бакалею может продолжиться. Важно следить за динамикой и выбирать оптимальные предложения в магазинах.

